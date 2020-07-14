Расстрел медика на Донбассе — варварство с признаками военного преступления, убежден МИД

https://racurs.ua/n141075-varvarstvo-s-priznakami-voennogo-prestupleniya-mid-o-rasstrele-medika-na-donbasse.html

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Расстрел медика на Донбассе — варварство с признаками военного преступления. Такое мнение высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что украинские дипломаты будут пытаться придать огласке этот поступок оккупантов.

Министерство иностранных дел сегодня проинформирует наших партнеров о том, что произошло. О том, как грубо еще раз нарушаются нормы международно-гуманитарного права оккупационными силами. В частности, сегодня я буду проводить встречу с представителем ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау, и этот вопрос мы также подробно обсудим, — отметил Кулеба во время онлайн-брифинга 14 июля.

По его словам, расстрел медика на Донбассе не останется без внимания международных партнеров.

Мы сделаем все для того, чтобы враг заплатил за это преступление дорогую цену, — пообещал Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что с юридической точки зрения расстрел военного медработника имеет признаки военного преступления.

Хочу выразить соболезнования близким, родственникам погибшего… С юридической точки зрения в этом убийстве есть признаки военного преступления… Я лично буду поднимать этот вопрос… Ответ будет максимально жестким. Мы привлечем всех наших партнеров. Эта ситуация получит огласку… Здесь речь идет об акте варварства, — сказал Кулеба



Вместе с тем, Кулеба согласился, что не каждая смерть защитников Украины на Донбассе становится темой для разговоров дипломатов.

Напомним, 13 июля оккупанты открыли огонь по бойцам Вооруженных сил Украины, которые пытались забрать с поля боя близ села Зайцево тело погибшего военнослужащего. В результате обстрела погиб военный медик, один воин получил ранение, а еще один — боевое травмирование. Тела украинских воинов находятся на месте обстрела. Всего за минувшие сутки три защитника Украины погибли, один был ранен и еще один получил боевое травмирование.