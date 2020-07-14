Розстріл медика на Донбасі — варварство з ознаками воєнного злочину, вважає МЗС

https://racurs.ua/ua/n141075-varvarstvo-z-oznakamy-voiennogo-zlochynu-mzs-pro-rozstril-medyka-na-donbasi.html

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Розстріл медика на Донбасі — варварство з ознаками воєнного злочину. Таку думку висловив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Очільник зовнішньополітичного відомства зазначив, що українські дипломати намагатимуться надати розголосу ганебному вчинку окупантів.

Міністерство закордонних справ сьогодні проінформує наших партнерів про те, що сталося. Про те, як грубо вкотре порушуються норми міжнародно-гуманітарного права окупаційними силами. Зокрема, сьогодні я буду проводити зустріч з представником ОБСЄ в Тристоронній контактній групі пані Хайді Грау, і це питання ми також детально обговоримо, — зазначив Кулеба під час онлайн-брифінгу 14 липня.

За його словами, розстріл медика на Донбасі не залишиться без уваги міжнародних партнерів.

Ми зробимо все для того, щоб ворог заплатив за цей злочин дорогу ціну, — пообіцяв Кулеба.

Глава МЗС наголосив, що з юридичної точки зору розстріл військового медпрацівника має ознаки військового злочину.

Хочу висловити співчуття близьким, родичам загиблого… З юридичної точки зору в цьому вбивстві є ознаки військового злочину… Особисто порушуватиму це питання… Відповідь буде максимально жорсткою. Ми залучимо усіх наших партнерів. Ця ситуація набуде розголосу… Тут йдеться про акт варварства, — сказав Кулеба



Разом з тим, Кулеба погодився, що не кожна смерть захисників України на Донбасі стає темою розмов дипломатів.

Нагадаємо, 13 липня окупанти відкрили вогонь по бійцях Збройних сил України, які намагалися забрати з поля бою поблизу села Зайцеве тіло загиблого військовослужбовця. Внаслідок обстрілу загинув військовий медик, один воїн отримав поранення, а ще один — бойове травмування. Тіла українських воїнів перебувають на місці обстрілу. Загалом за минулу добу троє захисників України загинули, одного було поранено та ще один отримав бойове травмування.