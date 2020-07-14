Війна на Донбасі. Фото: nbnews.com.ua

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Російські окупанти з трьох боків розстрілювали українську евакуаційну групу, яка намагалася евакуювати тіло загиблого командира взводу.

Група розвідників дорозвідувала підходи до позицій сил ООС на предмет ймовірності атаки диверсантів ворога. Командир взводу потрапив на мінне поле і підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Про деталі трагедії розповів командир 35 окремої бригади морської піхоти Микола Палас, повідомляє «Укрінформ».

Щоб забрати тіло загиблого військовослужбовця, командир ООС дав наказ на запит режиму тиші, після чого начальник української сторони СЦКК за посередництва СММ ОБСЄ отримав згоду. Було підтверджено, що режим тиші триватиме з 14.00 до 18.00. До евакуаційної групи увійшли двоє представників СЦКК, група розмінування, а також група супроводу. Усі були одягнені в білі каски, білі жилети, також був бойовий медик. За 15 м до місця призначення група потрапила в засідку.

За словами Паласа, першим в групі йшов сержант розвідувального взводу, який прийняв на себе вогонь противника й дістав поранення. Військові були змушені відійти назад та перегрупуватись, а бойовий медик та один з розвідників намагались надати допомогу пораненому сержанту, який відповзав назустріч групі. Окупанти ж не припиняли стріляти та вбили медика, а офіцер розвідки був контужений. Його зуміли евакуювати сапери.

Тим часом прокуратура Донецької області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Прокуратура встановила, що під час евакуації тіла загиблого командира, який підірвався на вибухівці поблизу села Зайцеве, бойовики обстріляли військовослужбовців ЗСУ, які мали маркування медичного персоналу.

У Венедіктової наголосили, що це третій зареєстрований факт віроломства після Іловайської трагедії та оборони Донецького аеропорту.

Нагадаємо, 13 липня окупанти відкрили вогонь по бійцях Збройних сил України, які намагалися забрати з поля бою поблизу села Зайцеве тіло загиблого військовослужбовця.