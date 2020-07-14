Гральний бізнес не дає спокою нардепам — блокують закон. Фото: zik

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Ракурс

Гральний бізнес в Україні сьогодні погодилася легалізувати більшість у Верховній Раді. Але частина народних обранців виступає проти цього і намагається завадити підписанню ухваленого документа.

До Ради вже подано проект постанови № 2285-д-П1 щодо скасування підсумків голосування за закон про азартні ігри. Це блокує рух документа і набуття ним чинності. Поки парламент не розгляне ініціативу нардепів, спікер Дмитро Разумков не зможе підписати закон і передати його президенту.

У статусі документа на сайті Ради вказано, що проект постанови передано на розгляд керівництву. Пленарні засідання парламенту, під час яких можна розглянути ініціативу, триватимуть до п’ятниці, 17 липня. Потім нардепи йдуть на канікули.

Сьогодні вранці Рада ухвалила в другому читанні закон про легалізацію грального бізнесу в Україні. Цей документ викликав безліч суперечок серед нардепів через величезну кількість поправок. Також народні обранці не змогли дійти одностайності щодо доцільності його ухвалення — частина нардепів заявляла, що відкритий гральний бізнес загрожує збільшенням масштабів ігроманії та масовим банкрутством українців.

Згідно з ухваленими нормами, за гральну діяльність без ліцензії передбачено штрафи до 850 тис. грн, а також позбавлення волі. За участь в азартних іграх українців, які не досягли 21 року, встановлено штраф понад 2 млн грн та анулювання ліцензії.