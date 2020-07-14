Игорный бизнес не дает покоя нардепам — блокируют закон. Фото: zik

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Игорный бизнес в Украине сегодня согласилось легализовать большинство в Верховной Раде. Но часть народных избранников выступает против этого и пытается воспрепятствовать подписанию принятого документа.

В Раду уже подан проект постановления № 2285-д-П1 об отмене итогов голосования за закон об азартных играх. Это блокирует движение документа и его вступление в силу. Пока парламент не рассмотрит инициативу нардепов, спикер Дмитрий Разумков не сможет подписать закон и передать его президенту.

В статусе документа на сайте Рады указано, что проект постановления передан на рассмотрение руководству. Пленарные заседания парламента, в ходе которых можно рассмотреть инициативу, будут длиться до пятницы, 17 июля. Затем нардепы уходят на каникулы.

Сегодня утром Рада приняла во втором чтении закон о легализации игорного бизнеса в Украине. Этот документ вызвал множество споров среди нардепов из-за огромного количества поправок. Также народные избранники разошлись во мнениях относительно целесообразности его принятия — часть нардепов заявляла, что открытый игорный бизнес грозит увеличением масштабов зависимости и массовым банкротством украинцев.

Согласно принятым нормам, за игорную деятельность без лицензии предусмотрены штрафы до 850 тыс. грн, а также лишение свободы. За участие в азартных играх украинцев, не достигших 21 года, установлен штраф более 2 млн грн и аннулирование лицензии.