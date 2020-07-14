Заявления Саакашвили о пророссийском правительстве Грузии прокомментировали в МИД, фото — Лига

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Заявления Михаила Саакашвили о внутриполитической ситуации в Грузии прокомментировали в Министерстве иностранных дел Украины.

Министр Дмитрий Кулеба на брифинге 14 июля рассказал, что Украина «отгребает» из-за заявлений частного лица.

Из-за деятельности Саакашвили между Украиной и Грузией возникло напряжение. 10 июля официальный Тбилиси вызвал на разговор посла Украины, поскольку Саакашвили назвал действующую власть Грузии нелегитимной и пророссийской, предположил, что ее смена выгодна Украине.

Председатель исполкома Национального совета реформ уточнил, что это его личное мнение. Кулеба в связи с этим сообщил, что «Украине приходится „отгребать“ из-за заявлений частного лица».

Министр считает, что ситуация вызывает сожаление, поскольку Саакашвили не наделен правами и полномочиями представлять позицию государства, но активно комментирует ситуацию в Грузии.

Каждое его заявление заканчивается тем, что украинского посла вызывают в МИД Грузии и выражают ему там свое недовольство. Дисбаланс в том, что частное лицо выступает, а государство за это, извините, отгребает, — рассказал Кулеба.



Министр заверил, что Саакашвили не представляет позицию Украины.

Тбилиси уже дважды вызывал посла Игоря Долгова после заявлений Саакашвили, а в мае Грузия вызвала на консультации своего посла в Киеве. Тогда президент Украины назначил Саакашвили в комитет реформ.