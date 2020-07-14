Заяви Саакашвілі про проросійський уряд Грузії прокоментували в МЗС, фото — Ліга

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Заяви Михайла Саакашвілі про внутрішньополітичну ситуацію в Грузії прокоментували в Міністерстві закордонних справ України.

Міністр Дмитро Кулеба на брифінгу 14 липня розповів, що Україна «відгрібає" за заяви приватної особи.

Через заяви Саакашвілі між Україною та Грузією виникла напруга. 10 липня офіційний Тбілісі викликав на розмову посла України, оскільки Саакашвілі назвав чинну владу Грузії нелегітимною і проросійською і припустив, що її зміна вигідна Україні.

Голова виконкому Національної ради реформ уточнив, що це його особиста думка. Кулеба у зв’язку з цим повідомив, що «Україні доводиться «відгрібати» через заяви приватної особи».

Міністр вважає, що ситуація викликає жаль, оскільки Саакашвілі не наділений правами і повноваженнями представляти позицію держави, але активно коментує ситуацію в Грузії.

Кожна його заява закінчується тим, що українського посла викликають в МЗС Грузії і висловлюють йому там своє невдоволення. Дисбаланс в тому, що приватна особа виступає, а держава за це, перепрошую, відгрібає, — розповів Кулеба.



Утім, міністр запевнив, що Саакашвілі не представляє позицію України.

Тбілісі вже двічі викликав посла Ігоря Долгова після заяв Саакашвілі, а у травні Грузія викликала на консультації свого посла у Києві. Тоді президент України призначив Саакашвілі у комітет реформ.