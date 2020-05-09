Михайло Саакашвілі. Фото: RuBaltic.Ru

https://racurs.ua/ua/n137958-premier-gruziyi-prokomentuvav-vidklykannya-posla-z-kyieva-cherez-pryznachennya-saakashvili.html

Ракурс

Призначення Михайла Саакашвілі главою виконавчого комітету Національної ради з питань реформ не викликало захоплення у керівництва Грузії. Прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія заявив, що через Саакашвілі Грузія не буде розривати дипломатичні відносини з Україною, але розробить тактику захисту «від авантюр» колишнього грузинського президента.

Посол Грузії був відкликаний із Києва для проведення консультацій саме з цього питання, повідомляє видання «Новини-Грузія».

За словами Гахарії, відкликання посла пов’язане лише з тим, щоб «політичні авантюристи не завадили братньому і стратегічному партнерству двох країн і не поставили б під загрозу ці відносини».

Прем'єр додав, що побоюється «втручання у внутрішні справи Грузії» з боку Саакашвілі. Гахарія хоче отримати гарантії від української сторони, що цього не станеться.

Грузинський прем'єр також зазначив, що після губернаторства Саакашвілі в Одесі Грузії і Україні довелося докласти чимало зусиль, щоб «повернути відносини в рамки нормальної, стратегічної співпраці».

Як раніше писав «Ракурс», призначення Саакашвілі на посаду в органах влади України стало причиною дипломатичного інциденту. Посла Грузії в Україні Теймураза Шарашенідзе викликали для консультацій до Тбілісі.