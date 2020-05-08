Тбілісі викликає посла в Києві для консультацій через призначення Саакашвілі, фото — ЛБ

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Призначення Михайла Саакашвілі на посаду в органах влади України стало причиною дипломатичного інциденту. Посла Грузії в Україні Теймураза Шарашенідзе викличуть для консультацій в Тбілісі.

Міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані заявив, що його країна поки не розглядає можливість розриву дипломатичних відносин з Україною і не переглядатиме принципи стратегічного партнерства з Києвом, повідомляє Imedi.

Залкаліані водночас зауважив, що «навіть призначення особи, засудженої і розшукуваної грузинською судовою системою, ставить питання».

Зниження рівня запропонованого Саакашвілі призначення свідчить про скептичне ставлення українського політичного спектру до його особистості. На наш погляд, позиція Грузії як стратегічного партнера України була врахована, — сказав міністр.

Грузія викличе посла Шарашенідзе, щоб проконсультуватися з послом щодо реакції на призначення Саакашвілі. Очільник грузинської дипломатії заявив, що розрив дипломатичних відносин між країнами чи перегляд стратегічного партнерства «не відповідає духу дружби двох країн».

Раніше віце-спікер парламенту Грузії Мамука Мдінарадзе подякував українським депутатам за те, що розгляд кандидатури колишнього президента Грузі Саакашвілі на посаду віце-прем'єр-міністра України з реформ не відбувся.

Влада Грузії, де екс-президент звинувачується в скоєнні кількох злочинів, попередила Київ, що в разі призначення Саакашвілі в уряд, вона відкличе посла з Києва. Згодом з’явилася інформація, що кандидатурі Саакашвілі не вистачає необхідної кількості голосів у Раді. Учора президент України Володимир Зеленський призначив екс-президента Грузії головою виконавчого комітету Національної ради з питань реформ.