Назначение Саакашвили: Тбилиси вызывает посла в Киеве для консультаций, фото — ЛБ

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Назначение Михаила Саакашвили на должность в органах власти Украины стало причиной дипломатического инцидента. Посла Грузии в Украине Теймураза Шарашенидзе вызовут для консультаций в Тбилиси.

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что его страна пока не рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Украиной и не будет пересматривать принципы стратегического партнерства с Киевом, сообщает Imedi.

Залкалиани в то же время отметил, что «даже назначение лица, осужденного и разыскиваемого грузинской судебной системой, ставит вопросы».

Однако снижение уровня предложенной Саакашвили должности свидетельствует о скептическом отношении украинского политического спектра к его личности, — добавил министр, отметив, что на это могла повлиять озвученная ранее критика Грузии.

Грузия вызовет посла Шарашенидзе, чтобы проконсультироваться с послом относительно реакции на назначение Саакашвили. Глава грузинской дипломатии заявил, что разрыв дипломатических отношений между странами или пересмотр стратегического партнерства «не соответствует духу дружбы двух стран».

Ранее вице-спикер парламента Грузии Мамука Мдинарадзе поблагодарил украинских депутатов за то, что рассмотрение кандидатуры бывшего президента Грузии Саакашвили на должность вице-премьер-министра Украины по реформам не состоялось.

Власти Грузии, где экс-президент обвиняется в совершении нескольких преступлений, предупредили Киев, что в случае назначения Саакашвили в правительство они отзовут посла из Киева. Впоследствии появилась информация, что кандидатуре Саакашвили не хватает необходимого количества голосов в Раде. Вчера президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии председателем исполнительного комитета Национального совета по вопросам реформ.