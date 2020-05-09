Михаил Саакашвили. Фото: RuBaltic.Ru

https://racurs.ua/n137958-premer-gruzii-prokommentiroval-otzyv-posla-iz-za-naznacheniya-saakashvili.html

Ракурс

Назначение Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета Национального совета по вопросам реформ не вызвало восторга у руководства Грузии. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что из-за Саакашвили Грузия не будет разрывать дипломатические отношения с Украиной, но разработает тактику защиты «от авантюр» бывшего грузинского президента.

Посол Грузии был отозван из Киева для проведения консультаций по данному вопросу, сообщает издание «Новости-Грузия».

По словам Гахарии, отзыв посла связан лишь с тем, чтобы «политические авантюристы не помешали братскому и стратегическому партнерству двух стран и не поставили бы под угрозу эти отношения».

Премьер добавил, что опасается «вмешательства во внутренние дела Грузии» со стороны Саакашвили. Гахария хочет получить гарантии от украинской стороны, что этого не произойдет.

Грузинский премьер также отметил, что после губернаторства Саакашвили в Одессе Грузии и Украине пришлось приложить немало усилий, чтобы «вернуть отношения в рамки нормального, стратегического сотрудничества».

Как ранее писал «Ракурс», назначение Саакашвили на должность в органах власти Украины стало причиной дипломатического инцидента. Посла Грузии в Украине Теймураза Шарашенидзе вызвали для консультаций в Тбилиси.