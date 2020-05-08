Зеленский рассказал, отреагирует ли Украина зеркально на отзыв посла Грузией

Владимир Зеленский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n137910-zelenskiy-rasskazal-otreagiruet-li-ukraina-zerkalno-na-otzyv-posla-gruziey.html

Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение Грузии отозвать своего посла из Украины после назначения Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета Национального совета по вопросам реформ.

Зеленский заявил, что считает такие действия официального Тбилиси «ошибкой». Об этом он заявил во время визита в Луганскую область, сообщает агентство «РБК-Украина».

Мы, несмотря ни на что, не будем отзывать нашего посла в Украину, потому что отношения между нашими странами продолжительнее любого руководства, — подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что между Украиной и Грузией сохраняются хорошие отношения.

После консультаций все стороны поймут, что кадровая политика каждого государства касается только этого государства и граждан, которые в нем живут, — убежден Зеленский.

Он напомнил, что Саакашвили имеет украинское гражданство.

А я являюсь президентом Украины, который назначил его, — резюмировал Зеленский.

Указ о назначении Саакашвили в Нацсовет по вопросам реформ Зеленский подписал вчера. Сегодня стало известно, что Грузия отзывает своего посла из Киева в Тбилиси для консультаций. Однако в МИДе Грузии заявили, что пока не рассматривают возможность разрыва дипломатических отношений с Украиной.

В Грузии Саакашвили заочно приговорили к шести годам лишения свободы по делу об избиении в 2005 году депутата парламента этой страны Валерия Гелашвили и к трем годам лишения свободы по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями.

Напомним, в конце апреля президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что назначение Саакашвили на высокую политическую должность в Украине осложнит отношения между обоими государствами.