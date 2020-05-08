Зеленський розповів, чи відреагує Україна дзеркально на відкликання посла Грузією

Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n137910-zelenskyy-rozpoviv-chy-vidreaguie-ukrayina-dzerkalno-na-vidklykannya-posla-gruziieu.html

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Президент України Володимир Зеленський прокоментував рішення Грузії відкликати свого посла з України після призначення Михайла Саакашвілі головою виконавчого комітету Національної ради з питань реформ.

Зеленський заявив, що вважає такі дії офіційного Тбілісі «помилкою». Про це він заявив під час візиту до Луганської області, повідомляє агентство «РБК-Україна».

Ми, незважаючи ні на що, не будемо відкликати нашого посла до України, тому що відносини між нашими країнами триваліші ніж будь-яке керівництво, — наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що між Україною та Грузією зберігаються хороші відносини.

Після консультацій всі сторони зрозуміють, що кадрова політика кожної держави стосується тільки цієї держави і громадян, які в ній живуть, — переконаний Зеленський.

Він нагадав, що Саакашвілі має українське громадянство.

А я є президентом України, який призначив його, — резюмував Зеленський.

Указ про призначення Саакашвілі до Нацради з питань реформ Зеленський підписав учора. Сьогодні стало відомо, що Грузія відкликає свого посла із Києва у Тбілісі для консультацій. Проте у МЗС Грузії заявили, що наразі не розглядається можливість розриву дипломатичних відносин із Україною.

У Грузії Саакашвілі заочно засудили до шести років позбавлення волі у справі про побиття у 2005 році депутата парламенту цієї країни Валерія Гелашвілі та до трьох років позбавлення волі за звинуваченням у зловживанні службовими повноваженнями.

Нагадаємо, наприкінці квітня президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що призначення Саакашвілі на високу політичну посаду в Україні ускладнить відносини між обома державами.