Зеленський розповів, чи відреагує Україна дзеркально на відкликання посла Грузією

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Зеленський розповів, чи відреагує Україна дзеркально на відкликання посла Грузієюhttps://racurs.ua/ua/n137910-zelenskyy-rozpoviv-chy-vidreaguie-ukrayina-dzerkalno-na-vidklykannya-posla-gruziieu.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський прокоментував рішення Грузії відкликати свого посла з України після призначення Михайла Саакашвілі головою виконавчого комітету Національної ради з питань реформ.
Зеленський заявив, що вважає такі дії офіційного Тбілісі «помилкою». Про це він заявив під час візиту до Луганської області, повідомляє агентство «РБК-Україна».
Ми, незважаючи ні на що, не будемо відкликати нашого посла до України, тому що відносини між нашими країнами триваліші ніж будь-яке керівництво, — наголосив Зеленський.
Президент зазначив, що між Україною та Грузією зберігаються хороші відносини.
Після консультацій всі сторони зрозуміють, що кадрова політика кожної держави стосується тільки цієї держави і громадян, які в ній живуть, — переконаний Зеленський.
Він нагадав, що Саакашвілі має українське громадянство.
А я є президентом України, який призначив його, — резюмував Зеленський.
Указ про призначення Саакашвілі до Нацради з питань реформ Зеленський підписав учора. Сьогодні стало відомо, що Грузія відкликає свого посла із Києва у Тбілісі для консультацій. Проте у МЗС Грузії заявили, що наразі не розглядається можливість розриву дипломатичних відносин із Україною.
У Грузії Саакашвілі заочно засудили до шести років позбавлення волі у справі про побиття у 2005 році депутата парламенту цієї країни Валерія Гелашвілі та до трьох років позбавлення волі за звинуваченням у зловживанні службовими повноваженнями.
Нагадаємо, наприкінці квітня президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що призначення Саакашвілі на високу політичну посаду в Україні ускладнить відносини між обома державами.