Верховна Рада легалізувала гральний бізнес в Україні

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Верховна Рада 14 липня схвалила законопроект про гральний бізнес в Україні (державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор). За законопроект № 2285-д у сесійній залі парламенту знайшлося 248 голосів.

Метою ухвалення законопроекту є створення сучасної та ефективної нормативно-правової бази у сфері регулювання відносин з організації та проведення азартних ігор, що базуватиметься на комплексному та системному підході їх регулювання, — йдеться у пояснювальній записці.

Законопроектом запроваджується виключний перелік видів діяльності у сфері азартних ігор, що дозволені в Україні (у закладах казино, Інтернеті, букмекерських пунктах, залах гральних автоматів.

Розміщення залів гральних автоматів та букмекерських пунктів дозволяється в окремих будівлях виключно в готелях. Окрім цього, проект закону запроваджує систему ліцензування діяльності у сфері азартних ігор та встановлює жорсткі вимоги до фінансового стану гравців азартного бізнесу.

Передбачається збільшення віку гравця з 18 до 21 року, а також встановлюються вимоги до гравців та їх ідентифікації, що сприятиме попередженню негативних наслідків від участі в азартних іграх, зокрема осіб, які не досягли 21 року та жорсткі фінансові санкції за невиконання таких вимог, — вказано у документі.

Окрім цього, законопроект № 2285-д передбачає, що регулювання у сфері азартних ігор здійснюватиметься спеціальним органом — Комісією з розвитку та регулювання азартних ігор, яка підпорядкована уряду. До компетенції цієї комісії відноситься ліцензування організаторів азартних ігор, ведення відповідних реєстрів, встановлення вимог щодо сертифікації відповідного грального обладнання.

Зауважимо, що комітет Ради з питань фінансів, податкової та митної політики на своєму засіданні 3 червня розглянув 3498 правок, з яких 1840 врахував, а 1658 — запропонував відхилити. Водночас у Головному юридичному управлінні Верховної Ради вказали, що окремі положення законопроекту не узгоджуються з нормами Конституції та українських законів, а також не враховують правової позиції Конституційного суду.

Нагадаємо, 16 січня Рада попередньо схвалила законопроект про легалізацію азартних ігор.