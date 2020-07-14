Верховная Рада легализовала игорный бизнес в Украине

https://racurs.ua/n139910-rada-legalizovala-igornyy-biznes-v-ukraine.html

Ракурс

Верховная Рада 14 июля приняла законопроект об игорном бизнесе в Украине (государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр). За законопроект № 2285-д в сессионном зале парламента нашлось 248 голосов.

Целью принятия законопроекта является создание современной и эффективной нормативно-правовой базы в сфере регулирования отношений по организации и проведении азартных игр, основанной на комплексном и системном подходе, — говорится в пояснительной записке.

Законопроектом вводится исключительный перечень видов деятельности в сфере азартных игр, разрешенных в Украине (в учреждениях казино, интернете, букмекерских пунктах, залах игровых автоматов).

Размещение залов игровых автоматов и букмекерских пунктов разрешается в отдельных зданиях исключительно в гостиницах. Кроме этого, проект закона вводит систему лицензирования деятельности в сфере азартных игр и устанавливает жесткие требования к финансовому состоянию игроков азартного бизнеса.

Предусматривается увеличение возраста игрока с 18 до 21 года, а также устанавливаются требования к игрокам и их идентификации (что будет способствовать предупреждению негативных последствий от участия в азартных играх, в частности лиц, не достигших 21 года) и жесткие финансовые санкции за невыполнение таких требований, — говорится в документе.

Кроме этого, законопроект № 2285-д предусматривает, что регулирование в сфере азартных игр будет осуществляться специальным органом — Комиссией по развитию и регулированию азартных игр, которая подчинена правительству. К компетенции этой комиссии относится лицензирование организаторов азартных игр, ведение соответствующих реестров, установление требований по сертификации игорного оборудования.

Отметим, что комитет Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики на своем заседании 3 июня рассмотрел 3498 поправок к законопроекту, из которых 1840 учел, а 1658 — предложил отклонить. В то же время в Главном юридическом управлении Верховной Рады указали, что отдельные положения законопроекта не согласуются с нормами Конституции и украинских законов, а также не учитывают правовой позиции Конституционного суда.

Как ранее писал «Ракурс», Верховная Рада еще 16 января предварительно одобрила закон о легализации азартных игр.