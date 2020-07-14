Черги на КПП. Фото: pixabay

https://racurs.ua/ua/n141113-sotni-ukrayinciv-pomchaly-na-kordon-z-ugorschynou-pered-yogo-zakryttyam-kilometrovi-chergy.html

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Карантин діє майже в усіх країнах світу через поширення коронавірусу. Сусідня з Україною Угорщина повідомила, що з 15 липня вводить нові обмеження для туристів. Зокрема, ті, хто подорожують з «червоної зони», до якої входить і Україна, не зможуть потрапити на територію країни.

Через це у вівторок, 14 липня, на пунктах пропуску з Угорщиною спостерігаються величезні черги. Сотні людей намагаються потрапити на територію сусідньої країни як на автотранспорті, так і пішки. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола у своєму Telegram-каналі.

Лише на КПП «Тиса» вдень ​​застрягли близько 200 машин, затор досяг кількох кілометрів. Ще близько 150 автомобілів було на КПП «Лужанка». На пропускних пунктах «Косино», «Вилок» та інших спостерігалася черга з близько 50 автомобілів.

Повідомляється, що після введення нових обмежень українці не зможуть потрапити на територію Угорщини, але зможуть перетинати її транзитом. Іноземці, які приїжджають із «жовтої зони», зобов’язані будуть проходити 14-денний карантин.

На ранковому брифінгу глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що Угорщина наразі користується найбільшим попитом серед українців. Пояснюють це тим, що саме через цю країну українці їдуть відпочивати до країн Балканського регіону.

Як повідомлялося, свої кордони для громадян України відкрили Багамські острови і Ліван. Тепер українці можуть відвідати 25 країн світу.