Очереди на КПП. Фото: pixabay

https://racurs.ua/n141113-sotni-ukraincev-rvanuli-na-granicu-s-vengriey-pered-ee-zakrytiem-kilometrovye-ocheredi-pokazali.html

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Карантин введен почти во всех странах мира из-за распространения коронавируса. Соседняя с Украиной Венгрия сообщила, что с 15 июля вводит новые ограничения для туристов. В частности, путешествующие из «красной зоны», в которую входит и Украина, не смогут попасть на территорию страны.

Из-за этого во вторник, 14 июля, на пунктах пропуска с Венгрией наблюдаются огромные очереди. Сотни людей пытаются попасть на территорию соседней страны как на автотранспорте, так и пешком. Об этом сообщил журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале.

Лишь на КПП «Тиса» днем застряли около 200 машин, пробка достигла нескольких километров. Еще около 150 автомобилей было на КПП «Лужанка». На пропускных пунктах «Косино», «Вилок» и других наблюдалась очередь из около 50 автомобилей.

Сообщается, что после введения новых ограничений украинцы не смогут попасть на территорию Венгрии, но смогут пересекать ее транзитом. Иностранцы, приезжающие из «желтой зоны», обязаны будут проходить 14-дневный карантин.

На утреннем брифинге глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Венгрия сейчас пользуется наибольшим спросом среди украинцев. Объясняют это тем, что именно через эту страну украинцы едут отдыхать в страны Балканского региона.

Как сообщалось, свои границы для граждан Украины открыли Багамские острова и Ливан. Теперь украинцы могут посетить 25 стран мира.