Квашеную капусту признали эффективной против COVID-19. Фото: radio1.news

https://racurs.ua/n141125-kapusta-polezna-dlya-borby-organizma-s-sovid-19-uchenye.html

Ракурс

Капуста — продукт, который чрезвычайно полезен для борьбы человеческого организма с коронавирусом.

Оказалось, что разные виды капусты пользуются большой популярностью в странах, где были зафиксированы самые низкие показатели смертности от COVID-19 — Германии, Южной Кореи, Болгарии, Греции и России. Ученые утверждают, что в квашеной капусте есть антиоксиданты, которые усиливают защиту организма от любых патогенов. К такому выводу пришли исследователи из французского университета Монпелье. Об этом сообщает The Sun.

Квашеная капуста считается национальным блюдом в Германии, также это блюдо популярно в Украине, особенно в селах. Традиционно квашенную капусту готовили на зиму в банках, ведре или деревянной бочке.

Также исследователи уверяют, что низкий уровень смертности зафиксирован в Греции, Болгарии и Турции. В этих странах традиционно едят много йогурта или кефира.

Мало внимания уделяется распространению и тяжести вируса, а также региональным различиям в питании, но изменения в питании могут принести большую пользу. Пища может играть определенную роль в иммунной защите от коронавируса и может объяснить некоторые различия, наблюдаемые в COVID-19 по всей Европе, — заявил профессор легочной медицины университета Монпелье Жан Буске.

Напомним, Соединенные Штаты Америки планируют начать выпускать вакцину от коронавируса до конца лета. Ожидается, что к концу 2021 года в США выпустят 300 млн доз вакцин.