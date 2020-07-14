На пляжах Іспанії відпочивальників зобов’язали носити маски

Маски потрібно носити на іспанських пляжах. Фото: tk.media

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Штрафи за відсутність маски в громадських місцях ввели в Іспанії.

Уряд Андалусії, автономної області в Іспанії, вирішив зробити обов’язковим носіння масок на території всього краю, навіть якщо є можливість зберігати безпечну дистанцію. Нововведення набуде чинності з 15 липня, а за відсутність маски штрафуватимуть на 100 євро. Про це повідомляє ABC Andalucia.

Влада вимагає носити засоби індивідуального захисту в закритих і відкритих приміщеннях: барах і на терасах ресторанів, а також на пляжах. Соціальна дистанція становить 1,5 м.

Подібні заходи також діють в Каталонії, на Балеарських островах і в Естремадурі. Інші регіони Іспанії також можуть ввести подібні правила.

За оцінкою Організації економічного співробітництва та розвитку, Іспанія найбільш серед інших країн Європи постраждала від пандемії коронавірусу. За останні два місяці про банкрутство заявили майже 100 тис. підприємств. За найгіршого сценарію ВВП країни цьогоріч може скоротитися на 15 відсотків.

Останні дані свідчать, що в Іспанії виявили 255,9 тис. заражень. Від коронавірусу померли 28,4 тис. пацієнтів, а подолали COVID-19 150,3 тис. осіб.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я 12 липня зафіксувала черговий рекордний приріст кількості заражених коронавірусом. За добу COVID-19 інфікувалися 230 тис. нових хворих. Загальна кількість інфікованих на планеті перевищила 12,5 млн чоловік, понад 561 тис. заражених померли.