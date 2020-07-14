На пляжах Испании отдыхающих обязали носить маски

Маски нужно носить на испанских пляжах. Фото: tk.media

https://racurs.ua/n141124-na-plyajah-ispanii-otdyhauschih-obyazali-nosit-maski.html

Ракурс

Штрафы за отсутствие маски в общественных местах ввели в Испании.

Правительство Андалусии, автономной области в Испании, решило сделать обязательным ношение масок на территории всего края, даже если есть возможность сохранять безопасную дистанцию. Нововведение вступит в силу с 15 июля, а за отсутствие маски будут штрафовать на 100 евро. Об этом сообщает ABC Andalucia.

Власти требуют носить средства индивидуальной защиты в закрытых и открытых помещениях: барах и на террасах ресторанов, а также на пляжах. Социальная дистанция составляет 1,5 м.

Подобные мероприятия также действуют в Каталонии, на Балеарских островах и в Эстремадуре. Другие регионы Испании также могут ввести подобные правила.

По оценке Организации экономического сотрудничества и развития, Испания наиболее среди других стран Европы пострадала от пандемии коронавируса. За последние два месяца о банкротстве заявили почти 100 тыс. предприятий. По худшему сценарию ВВП страны в этом году может сократиться на 15 процентов.

Последние данные свидетельствуют, что в Испании обнаружили 255,9 тыс. заражений. От коронавирус умерли 28,4 тыс. пациентов, а преодолели COVID-19 150,3 тыс. лиц.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения 12 июля зафиксировала очередной рекордный прирост количества зараженных коронавирусом. За сутки COVID-19 инфицировались 230 тыс. новых больных. Общее количество инфицированных на планете превысило 12,5 млн человек, более 561 тыс. зараженных умерли.