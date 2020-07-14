День украинских миротворцев отмечается 15 июля. Фото: Википедия

https://racurs.ua/n141126-15-iulya-den-ukrainskih-mirotvorcev-i-prazdnik-fotiya.html

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15 июля в Украине празднуют День украинских миротворцев.

Верховная Рада Украины в 2013 году приняла постановление № 1165 «Об установлении Дня украинских миротворцев» и с того времени миротворцы празднуют свой профессиональный праздник 15 июля. С 1992 года в миротворческих операциях приняли участие около 40 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины. За это время погибли 50 военных.

Украинские «голубые береты» приняли участие в миротворческих операциях в Косово, Боснии и Герцеговине, Анголе, Македонии, Гватемале, Афганистане, Кувейте, Сьерра-Леоне, Ираке, Ливане, Эфиопии, Судане, Кот-д'Ивуаре, Конго и тому подобное.

В мире 15 июля отмечают Всемирный день навыков молодежи. В декабре 2014 года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию A/RES/69/145 и объявила 15 июля «Всемирным Днем навыков молодежи». Цель этого ежегодного события заключается в том, чтобы добиться более высоких социально-экономических условий для современной молодежи как средство решения проблем безработицы и занятости.

Православная церковь 15 июля чтит память святителя Фотия, отмечает положение ризы Пресвятой Богородицы. Также в этот день в народе чествовали Берегиню — мифическое существо, которое живет в водоемах и предохраняет человеческий род от неприятностей.

Именины 15 июля отмечают: Фотий, Генрих, Арсений и Мария.

Кроме того, в мире 15 июля празднуется День благотворительности в социальных медиа, День пожилых мужчин на Кирибати, День пожарной безопасности домашних животных в США и День хот-дога в США.

Напомним, Православная церковь в Украине 12 июля отмечала праздник апостолов Петра и Павла. Также в этот день закончился Петров пост.