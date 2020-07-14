Боевики ранили семь украинских военных из ПТРК. Фото: РИА «Новости»

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Война на Донбассе не прекращается — пророссийские террористы и наемники продолжают обстреливать позиции сил ООС.

Сегодня, 14 июля, вблизи Новомихайловки в Донецкой области боевики применили для обстрелов противотанковый ракетный комплекс «Фагот». Вследствие агрессии ранения получили шесть украинских военнослужащих. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Еще один украинский защитник был ранен в результате обстрелов вблизи Водяного. Оккупанты здесь открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Всего с начала сегодняшних суток семь украинских защитников получили ранения. Их всех эвакуационной техникой оперативно доставли в медицинские учреждения, — отметили в штабе.

Напомним, 13 июля российские боевики открыли огонь, по бойцах Вооруженных сил Украины, которые пытались забрать с поля боя вблизи села Зайцево тело погибшего военнослужащего. В результате коварного нападения погиб военный медик, ранения получили два бойца ООС.