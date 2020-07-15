Погода в Украине ухудшится. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/n141130-livni-i-shkvaly-sinoptiki-predupredili-ob-uhudshenii-pogody-karta.html

Ракурс

Погода в Украине сегодня, 15 июля, сильно ухудшится.

Сильные ливни и порывы ветра 15−20 м/с обещают в Сумской и Харьковской области. Объявлен первый уровень опасности (желтый). Синоптики советуют проявлять максимальную осторожность при нахождении в зоне действия погодных явлений. Такие погодные условия угрожают населению, инфраструктуре и окружающей среде. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Также в Николаевской, Херсонской, Донецкой области и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Кроме того, синоптики заявили, что в случае повышения уровня воды 1−3 см на реке Припять в створе поста Речица и на реке Стоход в створе поста Любешов будет происходить дальнейшее затопление сельхозугодий и приусадебных участков в отдельных приречных населенных пунктах Ратновского и Любешовского районов Волынской области.

Напомним, в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях сегодня прогнозируют осадки. В Гидрометцентре обещали, что воздух днем прогреется до 17−27° выше нуля.