Сотрудничество с МВФ — Фонд и Зеленский по-разному истолковали свой разговор, фото — ОП

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Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.

В официальных сообщениях Офис президента и МВФ по-разному истолковали разговор.

Директор МВФ выразила Зеленскому «беспокойство по поводу давления на НБУ» и сказала ему, что реформа НБУ и его результаты за последние пять лет являются «четкой историей успеха для Украины».

Георгиева напомнила Зеленскому, что «независимый центральный банк помогает макроэкономической стабильности, поддерживает доверие инвесторов и защищает финансовую систему», а это является важнейшей предпосылкой для инвестиций и роста.

В своем обращении МВФ призвал Зеленского соблюдать обоснованную денежно-кредитную и финансовую политику.

Президент Украины ограничился высказываниями о том, что продолжение активного сотрудничества с МВФ в рамках новой программы stand-by является важным приоритетом для Украины, а также о «всесторонней поддержке, которую оказывает МВФ».

Зеленский сообщил, что до конца недели предложит парламенту кандидатуру нового председателя НБУ.

Это будет независимый технократ, который будет продолжать независимый курс Нацбанка, — сказал Зеленский и заверил Георгиеву, что намерен продолжать сотрудничество с МВФ.

Ранее Зеленский заявлял о том, что гривна «должна упасть хотя бы до 30 грн/долл». Президент рассказал об этом во время недавней поездки и встречи с черновицким бизнесом. Зеленский также заявил, что ситуация с Нацбанком стабилизируется сама собой, а все трудности — это следствие високосного года.