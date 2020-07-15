Коронавірус в Україні. Фото: Слуга народу

https://racurs.ua/ua/n141133-koronavirus-ne-vidstupaie-za-ostannu-dobu-ponad-800-infikovanyh-infografika.html

Ракурс

Коронавірус в Україні за минулу добу підхопили 836 осіб. За 14 липня хворобу подолали 977 осіб, а 15 хворих померли.

З початку епідемії зареєстрували 55 тис. 607 випадків коронавірусу, одужав 28 тис. 131 хворий, а від COVID-19 померли 1 тис. 427 осіб. Станом на 15 липня активно хворіють 26 тис. 49 осіб. Про це повідомив Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України.

Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Львівській (241,5), Чернівецькій (222,9) та Закарпатській (206,7) областях.

Випадки коронавірусу зафіксовані в регіонах:

Вінницька область — 2 тис. 194 випадки;

Волинська область — 3 тис. 117 випадків;

Дніпропетровська область — 1 тис. 155 випадків;

Донецька область — 767 випадків;

Житомирська область — 1 тис. 550 випадків;

Закарпатська область — 4 тис. 112 випадків;

Запорізька область — 631 випадок;

Івано-Франківська область — 3 тис. 178 випадків;

Кіровоградська область — 674 випадки;

Київ — 6 тис. 497 випадків;

Київська область — 3 тис. 128 випадків;

Львівська область — 7 тис. 425 випадків;

Луганська область — 97 випадків;

Миколаївська область — 494 випадки;

Одеська область — 2 тис. 314 випадків;

Полтавська область — 337 випадків;

Рівненська область — 4 тис. 782 випадки;

Сумська область — 346 випадків;

Тернопільська область — 2 тис. 292 випадки;

Харківська область — 2 тис. 787 випадків;

Херсонська область — 205 випадків;

Хмельницька область — 922 випадки;

Чернівецька область — 5 тис. 208 випадків;

Черкаська область — 771 випадок;

Чернігівська область — 624 випадки.

Нагадаємо, 13 липня коронавірус виявили у 638 громадян, а одужав від хвороби 651 пацієнт. Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Львівській Чернівецькій та Закарпатській областях.