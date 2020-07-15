Суициды нардепов прочат в Раде — Верховная Рада

https://racurs.ua/n141148-o-vozmojnyh-suicidah-v-rade-zayavil-nardep.html

Ракурс

О возможных суицидах в Верховной Раде заявил нардеп из Черкасской области Сергей Рудык, представляющий партию «За будущее». Парламентарий заговорил о самоубийствах депутатов на пленарном заседании 15 июля во время обсуждения законопроекта № 3644, который предусматривает внесение изменений в закон «О статусе народного депутата Украины».

Особенно горячо сегодня парламентарии обсуждали необходимость наличия высшего образования у своих помощников. Об этом упомянул и Рудык. «Ракурс» записал его прямую речь:

Редко я говорю с этой трибуны эти слова, но сейчас самое время. Это очень своевременный законопроект. Если мы его не примем, то в ближайшее время число суицидов в Верховной Раде может «зашкаливать». Да, я не оговорился. Среди нас есть куча народных депутатов, которые за год депутатской деятельности не то, чтобы понять суть законопроектов, которые нам предлагают к рассмотрению, а даже прочитать их не имеют времени. Они есть в каждом ряду (в сессионном зале — ред.), посмотрите на соседей. Они делают вид, что работают. На самом деле — они не работают. По разным причинам. Кто-то просто из-за отсутствия опыта, кто-то — из-за отсутствия знаний, а кто-то просто «забил» на это и делает вид, что он действительно умен.

Далее нардеп предложил коллегам смоделировать ситуацию с помощником парламентария:

И представьте себе ситуацию: сидит такой энный депутат Верховной Рады и приходит к нему девочка, 21 год, которая окончила Киевский институт международных отношений… И за 30 секунд раскладывает то, что он не может постичь за неделю. Это шок! Это может провоцировать суициды, потому что человек поймет, как это происходит. Девочка понимает, а он не понимает. Я утрирую, надеюсь, вы понимаете.

Нардеп объяснил, что он преувеличивал в своем выступлении, но выступил категорически против принятия законопроекта № 3644 в предложенном виде.