Учения артиллеристов. Фото: 406 ОАБр им. генерал-хорунжего Алексея Алмазова ВМС ВСУ в Фейсбук

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Ракурс

Артиллеристы Военно-морских сил Вооруженных сил Украины уничтожали условный десант противника днем и ночью.

Командно-штабные учения прошли на одном из полигонов юга Украины. Военнослужащие отрабатывали ряд задач по недопущению высадки десанта во время обороны морского побережья и поражения воздушного десанта в тылу своих войск. Артиллеристы флота отработали нормативы и совершенствовали навыки подготовки и ведения боевых действий в обороне. Об этом 15 июля сообщает 406 ОАБр им. генерал-хорунжего Алексея Алмазова ВМС ВСУ в Фейсбук.

Накануне отработки артиллерийских ударов была проведена разведка условного противника, но и определены координаты целей. В ходе маневров военнослужащие противодействовали условным диверсантам. Кроме того, велась РХБ разведка местности и районов выполнения задач.

Напомним, в июле бойцы Военно-морских сил ВСУ пять дней отрабатывали высадку морского десанта на побережье, защиту морских коммуникаций и пунктов базирования.