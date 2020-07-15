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Навчання артилеристів. Фото: 406 ОАБр ім. генерал-хорунжого Олексія Алмазова ВМС ЗСУ у Фейсбук

Артилеристи ВМС знищили умовний десант ворога — з’явилися фото навчань

15 лип 2020, 12:14
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Артилеристи Військово-морських сил Збройних сил України знищували умовний десант противника вдень та вночі.

Командно-штабні навчання відбулися на одному з полігонів півдня України. Військовослужбовці відпрацьовували низку завдань з недопущення висадки десанту під час оборони морського узбережжя та ураження повітряного десанту в тилу своїх військ. Артилеристи флоту відпрацювали нормативи і вдосконалювали навички щодо підготовки та ведення бойових дій в обороні. Про це 15 липня повідомляє 406 ОАБр ім. генерал-хорунжого Олексія Алмазова ВМС ЗСУ у Фейсбук.

Передодні відпрацювання артилерійських ударів була проведена розвідка умовного противника, але й визначені координати цілей. У ході маневрів військовослужбовці протидіяли умовним диверсантам. Крім того, велась РХБ розвідка місцевості та районів виконання завдань.

Навчання артилеристів. Фото: 406 ОАБр ім. генерал-хорунжого Олексія Алмазова ВМС ЗСУ у Фейсбук

Навчання артилеристів. Фото: 406 ОАБр ім. генерал-хорунжого Олексія Алмазова ВМС ЗСУ у Фейсбук

Навчання артилеристів. Фото: 406 ОАБр ім. генерал-хорунжого Олексія Алмазова ВМС ЗСУ у Фейсбук


Навчання артилеристів. Фото: 406 ОАБр ім. генерал-хорунжого Олексія Алмазова ВМС ЗСУ у Фейсбук

Нагадаємо, у липні бійці Військово-морських сил ЗСУ п’ять днів відпрацьовували висадку морського десанту на узбережжі, захист морських комунікацій і пунктів базування.

Джерело: Ракурс


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