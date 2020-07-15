Лукашенка викликали на дуель — новини Білорусі

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Ракурс

Олександра Лукашенка викликали на дуель через образу честі. Суперником президента Білорусі хоче виступити ресторатор Вадим Прокоп'єв.

Звернення до президента Лукашенка, в якому Прокоп'єв пояснив причину виклику глави держави на дуель, бізнесмен опублікував на своєму YouTube-каналі.

За словами білоруського ресторатора, Лукашенко назвав його «п****ом» (образливе найменування особи з нетрадиційною сексуальною орієнтацією — ред.). Таким чином президент Білорусі нібито відреагував на спробу Прокоп'єва створити в країні асоціацію рестораторів для вирішення проблем з владою і лобіювання власних інтересів.

Прокоп'єв вимагає від Лукашенка публічних вибачень або дуелі в форматі боксерського спарингу у три раунди. Як секундантів ресторатор запропонував запросити главу МВС Юрія Караєва і колишнього командира ОМОНу Юрія Подобєду. Прокоп'єв дав Лукашенку 24 години на відповідь.

Бізнесмен також стверджує, що направив своє звернення прес-службі президента Білорусі.