Мангер останется под арестом по делу Гандзюк — что известно об угрозах свидетелям, фото — Watсhers

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Ракурс

В деле об убийстве Екатерины Гандзюк Печерский суд Киева продлил срок действия меры пресечения Владиславу Мангеру до 11 сентября.

Подозреваемый в организации нападения и в дальнейшем будет находиться в СИЗО Службы безопасности Украины в Киеве.

В Офисе генпрокурора сообщили, что в связи с затягиванием Мангером и его адвокатами при ознакомлении с материалами уголовного производства суд удовлетворил ходатайство прокурора и установил предельный срок такого ознакомления до 24 июля. После этого обвинительный акт направят в суд.

Адвокаты Мангера просили отпустить их клиента домой. Во время заседания они озвучили много материалов по делу, в том числе об адресатах и ​​возможных причинах угроз Мангера.

Watсhers рассказали, что в суде Мангер, вероятно, угрожал двум свидетелям — фигурантам херсонского преступной группировки.

Председатель Херсонского облсовета больше года после объявленного ему подозрения был на свободе и почти не имел ограничений из-за внесенного залога. В июне в Офисе генерального прокурора сообщили, что Мангер якобы угрожает двум свидетелям по делу. Прокуроры попросили суд арестовать Мангера. Он в суд не явился и Фемида разрешила его задержать, а затем арестовать на два месяца.

Как выяснилось, те двое, кому якобы угрожал Мангер, являются фигурантами дела о преступной группировке, действовавшей в Херсоне в период, когда Гандзюк облили кислотой.

Павел Пилипенко и Сергей Брага, по данным прокуратуры, слышали разговор осужденного за нападение на Гандзюк Сергея Торбина и подозреваемого Алексея Левина во время, когда они еще не были официальными фигурантами дела. Мангер фигурировал в разговоре как заказчик нападения на Екатерину.

Пилипенко в последние два месяца сидел в СИЗО, а Брага был под домашним арестом. В этот период они оба получили угрозы.

Напомним, председатель Херсонского областного совета Мангер и экстрадированный в Украину из Болгарии Левин подозреваются в организации нападения на Гандзюк.