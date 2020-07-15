У мери Києва подався ще один «слуга»

Слуга народу. Фото: Рубрика

https://racurs.ua/ua/n141154-u-mery-kyieva-podavsya-sche-odyn-sluga.html

Ракурс

«Слуга народу» отримала нового кандидата для участі у партійному праймеріз щодо визначення остаточного кандидата на посаду мера столиці від політсили. Взяти участь у відборі кандидатів вирішив депутат Дмитро Гурін.

На його думку, серед «слуг» немає реального претендента на посаду, саме тому він пропонує свою кандидатуру. Про свої мерські амбіції Гурін повідомив у Facebook.

Майбутній учасник виборчих перегонів заявив, що його не влаштовують усі інші варіанти, які на сьогодні представлені від партії СН. Своїми перевагами Гурін назвав те, що має багато років досвіду у розвитку міст та територій. Він додав, що щодня зіштовхується з некомпетентністю, тому хоче змінити це у нинішній владі.

Про наміри поборотися за крісло столичного мера від «Слуги народу» вже оголосили народні депутати Олександр Дубінський, Олександр Ткаченко, Олександр Качура, Микола Тищенко та Ірина Верещук.

Але невдовзі після оголошення про участь у праймеріз Ткаченко обійняв посаду міністра культури та інформаційної політики України, тому від участі в праймеріз відмовився.