Меньше работать в сессионном зале договорились нардепы, фото — ТСН

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Ракурс

В Верховной Раде меняют график работы. Нардепы договорились меньше работать в сессионном зале, поскольку они фактически убрали из регламента проведение вечерних заседаний.

В проекте закона о внесении изменений в регламент относительно графика проведения пленарных заседаний (№ 3608) законодатели сократили перерывы, увеличили продолжительность утренних заседаний, но решили проводить четыре раза в неделю только одно заседание. За такое решение в Раде нашлось 324 голоса.

Понедельник и пятница станут полноценными рабочими днями. В понедельник и после завершения пленарных заседаний у нардепов будет время для самостоятельной работы или проведения заседаний комитетов, временных специальных комиссий и временных следственных комиссий, депутатских фракций.

Во вторник, среду, четверг и пятницу у избранников народа будет только одно пленарное заседание в день — с 10.00 до 15.00 (в пятницу — до 16.00). Перерыв продлится с 12.00 до 12.30. Ранее у Рады было еще и вечернее заседание — обычно с 16.00 до 18.00.

Если нардепам необходимо будет продолжить пленарное заседание после 15.00 или 16.00 более чем на 15 минут, они должны до перерыва принять такое решение.

Министров в Раду будут вызывать, как и раньше, в пятницу — с 10.00 до 11.00. После обеда в парламенте предоставят время для объявления запросов, обсуждения ответов на них и для выступлений народных депутатов.

«Ракурс» сообщал, что о возможных суицидах в Верховной Раде заявил нардеп из Черкасской области Сергей Рудык. Он заговорил о самоубийствах депутатов 15 июля во время обсуждения необходимости наличия высшего образования у помощников народных депутатов.