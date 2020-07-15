Принцесса Диана и Кейт Миддлтон. Фото: Comments.ua

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Ракурс

Принцессу Диану назвали самой красивой женщиной королевской семьи. Мать британского принца Уильяма была обладательницей практически совершенного лица.

Согласно золотому сечению, ее пропорции на 89% близки к идеалу. Об этом сообщает Daily Mail.

Доктор Джулиан Де Сильва, руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне, определил, что Диана Спенсер обладала практически идеальным лицом с точки зрения пропорций. При помощи компьютерной картографии он проанализировал лицо принцессы и обнаружил, что оно на 89,05% близко к совершенному.

Принцесса Диана стала не единственной особой голубых кровей, которую исследовал доктор. Так, на втором месте оказалась королева Иордании Рания Аль-Абдулла. Ее лицо на 88,9% соответствует идеальным пропорциям. Замыкает королевскую тройку с самыми пропорциональными лицами принцесса Монако Грейс Келли, она уступила своей конкурентке всего на 1%.

Еще две позиции в рейтинге поделили между собой жена принца Гарри Меган Маркл и супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон. Маркл обогнала Миддлтон на чуть более чем 1% и заняла четвертое место в рейтинге с результатом 87,4%. При этом герцогиня Кембриджская получила 86,8% и замкнула пятерку лидеров.

Золотое сечение — это математическая пропорция, созданная древними греками для «измерения красоты». Именно благодаря правилу золотого сечения Леонардо да Винчи создал рисунок идеального мужского тела.

Напомним, ранее мы сообщали, что принц Гарри признался, что тяжело переживал смерть матери — принцессы Дианы. Он рассказал, что в детстве ему пришлось посещать психолога.