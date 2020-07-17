Принцесса Беатрис и ее муж Эдоардо Мапелло Моции. Фото: Daily Mail

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Ракурс

Беатрис, принцесса Йоркская и член британской королевской семьи, тайно вышла замуж за итальянского застройщика Эдоардо Мапелло Моцци. Влюбленные познакомились на свадьбе ее младшей сестры — Евгении Йоркской.

Пара должна была пожениться в Королевской часовне Дворца Святого Джеймса еще в конце мая, но из-за коронавируса влюбленным пришлось отложить торжественную церемонию. В конце концов свадьбу отпраздновали сегодня, 17 июля. Об этом сообщает Daily Mail.







Пара объявила о помолвке еще в сентябре 2019 года, а провести церемонию бракосочетания в тайне от прессы было решено почти сразу. Влюбленные решили отказаться от шумного празднования и обменяться кольцами в узком кругу. На свадьбе среди почетных гостей присутствовали королева Елизавета II и герцог Эдинбургский. Отмечается, что свадьба проводилась с жестким соблюдением социальной дистанции.





Отношения принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци начались в октябре прошлого года, а впервые на публике Беатрис и Эдоардо появились в феврале 2019 года.





Свадьба Беатрис и Эдоардо — уже шестая королевская свадьба за последнее десятилетие. Принц Уильям и Кейт Миддлтон были первыми в 2011 году, потом в брак вступил принц Гарри и Меган Маркл, а также принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк (обе пары сыграли свадьбу в 2018 году).

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