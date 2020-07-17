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Ракурс
Верещук договаривается со Шмыгалем и угостила конфетами журналистов, фото — ОП

Верещук договаривается со Шмыгалем и угостила конфетами журналистов (ВИДЕО)

17 июл 2020, 17:04
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Ирина Верещук начала предвыборную кампанию. Кандидат от «Слуги народа» на выборах мэра Киева не была уверена в своей победе на праймериз, но теперь считает, что сможет победить Виталия Кличко.

Журналисты остановили нардепа возле Верховной Рады и расспросили о намерениях на ближайшие дни. Оказалось, что Верещук знает, как правильно распорядиться 58-миллиардным бюджетом столицы.

Кандидат СН вспомнила, что когда-то работала с мизерным дотационным бюджетом на посту мэра города на Львовщине (Рава-Русская). Поэтому бюджета Киева ей «хватит для решения главных проблем».

Верещук заявила, привлечет для строительства большой кольцевой дороги вокруг столицы государственные деньги успела поговорить об этом с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

В сети также появилось видео, как кандидат «слуг» угощала возле Рады журналистов и операторов конфетами.

Победитель праймериз СН сообщила, что до конца не была уверена в победе, заверила, что «для победы над Кличко нужно много работать и не бояться», пообещала, что решать вопросы с бюджетом при ней будут не застройщики, а мэр и совет вместе с общиной.


Верещук выиграла праймериз 16 июля. О ее победе объявил лично Владимир Зеленский. Ранее «Ракурс» рассказывал, что нардеп СН цитировала на телеэфире пропагандистов Путина.

Источник: Ракурс


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