Верещук договаривается со Шмыгалем и угостила конфетами журналистов, фото — ОП

https://racurs.ua/n141272-vereschuk-dogovarivaetsya-so-shmygalem-i-ugostila-konfetami-jurnalistov-video.html

Ракурс

Ирина Верещук начала предвыборную кампанию. Кандидат от «Слуги народа» на выборах мэра Киева не была уверена в своей победе на праймериз, но теперь считает, что сможет победить Виталия Кличко.

Журналисты остановили нардепа возле Верховной Рады и расспросили о намерениях на ближайшие дни. Оказалось, что Верещук знает, как правильно распорядиться 58-миллиардным бюджетом столицы.

Кандидат СН вспомнила, что когда-то работала с мизерным дотационным бюджетом на посту мэра города на Львовщине (Рава-Русская). Поэтому бюджета Киева ей «хватит для решения главных проблем».

Верещук заявила, привлечет для строительства большой кольцевой дороги вокруг столицы государственные деньги успела поговорить об этом с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

В сети также появилось видео, как кандидат «слуг» угощала возле Рады журналистов и операторов конфетами.

Победитель праймериз СН сообщила, что до конца не была уверена в победе, заверила, что «для победы над Кличко нужно много работать и не бояться», пообещала, что решать вопросы с бюджетом при ней будут не застройщики, а мэр и совет вместе с общиной.

Верещук выиграла праймериз 16 июля. О ее победе объявил лично Владимир Зеленский. Ранее «Ракурс» рассказывал, что нардеп СН цитировала на телеэфире пропагандистов Путина.