«Слуга народа» определилась с кандидатом в мэры Киева. Фото: ТСН

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Праймериз в мэры Киева от «Слуги народа» выиграла Ирина Верещук — она будет кандидатом от пропрезидентской партии на выборах мэра Киева.

Сегодня вечером парламентская фракция «Слуга Народа» на своем заседании провела праймериз кандидатов для участия в выборах киевского городского головы. Единого кандидата выбирали среди пяти народных депутатов от монобольшинства. В списке фигурировали Александр Качура, Ирина Верещук, Александр Дубинский, Николай Тищенко и Дмитрий Гурин. Кроме того, значился главный санитарный врач и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко. Об этом сообщили народные депутаты Ольга Василевская и Александр Качура в Telegram.

За Верещук проголосовали 83 представителя парламентской фракции. Дубинский (его поддержал 41 нардеп) оказался на второй позиции, Тищенко занял третью строчку с 30 голосами. Четвертую и пятую позицию соответственно поделили Дмитрий Гурин и Александр Качура (15 и три голоса соответственно).

Как известно, в 2010 году Верещук избрали мэром Равы-Русской на Львовщине. На посту мэра города она находилась до февраля 2015 года, когда сложила свои полномочии якобы из-за постоянного давления. В 2019 году прошла в Верховную Раду по списку «Слуги народа». С сентября по ноябрь 2019 года Верещук была представителем Кабмина в парламенте.

Напомним, свежие рейтинги социологов свидетельствуют о подавляющее преимущество Кличко. А 15 июля Верховная Рада приняла постановление о проведении местных выборов 25 октября.