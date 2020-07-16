«Слуга народу» визначилася з кандидатом у мери Києва. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n141235-praymeriz-slugy-narodu-na-vybory-mera-kyieva-stalo-vidome-im-ya-peremojcya-foto.html

Ракурс

Праймеріз на мери Києва від «Слуги народу» виграла Ірина Верещук — вона буде кандидатом від пропрезидентської партії на виборах мера Києва.

Сьогодні ввечері парламентська фракція «Слуга Народу» на своєму засіданні провела праймеріз кандидатів для участі у виборах київського міського голови. Єдиного кандидата обирали серед п’яти народних депутатів від монобільшості. У списку фігурували Олександр Качура, Ірина Верещук, Олександр Дубінський, Микола Тищенко та Дмитро Гурін. Крім того, значився головний санітарний лікар та заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко. Про це повідомили народні депутати Ольга Василевська та Олександр Качура у Telegram.

За Верещук проголосували 83 представники парламентської фракції. Дубинський (його підтримав 41 нардеп) опинився на другій позиції, Тищенко посів третю сходинку з 30 голосами. Четверту та п’яту позицію відповідно поділили Дмитро Гурін та Олександр Качура (15 та три голоси відповідно).

Як відомо, у 2010 році Верещук обрали мером Рави-Руської на Львівщині. На посаді мера міста вона перебувала до лютого 2015 року, коли склала свої повноваженні нібито через постійний тиск. У 2019 році пройшла до Верховної Ради за списком «Слуги народу». З вересня по листопад 2019 року Верещук була представником Кабміну в парламенті.

Нагадаємо, свіжі рейтинги соціологів свідчать про беззаперечну перевагу Кличка. А 15 липня Верховна Рада ухвалила постанову про проведення місцевих виборів 25 жовтня.