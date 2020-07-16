Вітренко попрощався з роботою у «Нафтогазі»

Юрій Вітренко з НАК «Нафтогаз». Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n141234-vitrenko-poproschavsya-z-robotou-u-naftogazi.html

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Юрій Вітренко, виконавчий директор НАК «Нафтогаз», попрощався із роботою в компанії.

Чиновник заявив, що 16 липня — останній день його роботи в компанії. Про це він написав на власній сторінці у Facebook.

У своєму дописі Вітренко нагадав, що саме його команда добилася перемоги над «Газпромом» у Стокгольмському арбітражі і змусила російського газового монополіста піти на поступки Україні.

Лишаючи в «Нафтогазі» великі напрацювання (та гроші від «Газпрому» — напрямок, за який я відповідав), хочу побажати керівництву компанії та держави достатньо компетентності та порядності використати їх на благо громадян України, — йдеться в тексті повідомлення.

Нагадаємо, у травні виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко заявляв про отримання попередження, що його посаду в компанії скорочують. Тоді зазначалося, що у липні він буде звільнений із НАК.

Посадовець зазначав, що його звільнення пов’язане зі зміною пріоритетів компанії. Виконавчий директор вважає, що сьогодні не є пріоритетом боротьба з російською агресією, а також відпала необхідність у захисті інтересів України у взаєминах із «Газпромом».