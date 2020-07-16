ДБР затримало замовника вбивства – депутата. Фото: Офіс генпрокурора

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Замовне вбивство заступника мера Черкас Юрія Ботнара попередили правоохоронці.

Силовики викрили та затримали депутата Черкаської міської ради за організацію умисного вбивства заступника мера. Виявилося, що один із депутатів Черкаської міської ради через особистий конфлікт з заступником міського голови та з корисливих мотивів за певну суму грошей замовив його вбивство. Про це повідомила прес-служба ДБР.

Депутат знайшов посередника, якому доручив підібрати кілера. За злочин була сплачено завдаток. Правоохоронці провели спецоперацію, в ході якої імітували вбивство чиновника й після передачі грошей затримали його організатора.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому депутату про підозру та обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді арешту. Затриманому загрожує покарання виді позбавлення на строк від 10 до 15 років, якщо його вину доведуть.

Нагадаємо, житель одного з районних центрів Кіровоградської області вирішив замовити колишню дружину. Для реалізації своїх злочинних планів чоловік вирішив скористатися послугами кілера найманця, якому заплатив 1 тис. дол.