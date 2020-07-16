Хакери намагаються викрасти дані про COVID-19. Фото: tech.informator.ua

https://racurs.ua/ua/n141232-dani-pro-vakcynu-vid-covid-19-namagaietsya-vykrasty-rosiya-reuters.html

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Хакери, які підтримуються владою Російської Федерації, намагаються викрасти дослідницькі дані світових наукових і фармацевтичних організацій про вакцину і лікування коронавірусної інфекції COVID-19.

За кібератаками стоїть група APT29, також відома як Cozy Bear. Спецслужби США, Канади та Великої Британії вважають, що хакерська група діє в якості ланки російських спецслужб. Наразі хакерські атаки тривають — зловмисники використовують цільовий фішинг і шкідливі програми. Таку заяву зробив Національний центр кібербезпеки Великої Британії, передає Reuters.

Ми засуджуємо ці підлі напади проти тих, хто займається життєво важливою роботою для боротьби з пандемією коронавірусу, — заявив директор із операцій NCSC Пол Чічестер.

Крім того, Російську Федерацію звинуватили у намаганні втрутитися в парламентські вибори 2019 року. Представники РФ незаконно отримали секретні документи про плановану угоду про вільну торгівлю зі США. Важливі папери згодом поширили через соціальну медіа-платформу Reddit.

За словами міністра закордонних справ Великої Британії Домініка Рааба, розслідування британського уряду показало, що, коли ці документи отримали незначну увагу, були зроблені подальші спроби просувати незаконно отримані матеріали в інтернеті перед виборами.

Нагадаємо, у травні в британському Національному центрі кібербезпеки заявили, що хакери намагалися зламати мережі британських інститутів, які шукають ліки від коронавірусу. Фахівці припускали, що за кібератаками можуть стояти угруповання Росія, Іран та Китай.