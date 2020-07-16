Хакеры пытаются похитить данные о COVID-19. Фото: tech.informator.ua

https://racurs.ua/n141232-dannye-o-vakcine-ot-covid-19-pytaetsya-pohitit-rossiya-reuters.html

Ракурс

Хакеры, которые поддерживаются властями Российской Федерации, пытаются украсть исследовательские данные мировых научных и фармацевтических организаций о вакцине и лечение коронавирусной инфекции COVID-19.

За кибератаками стоит группа APT29, также известная как Cozy Bear. Спецслужбы США, Канады и Великобритании считают, что хакерская группа действует в качестве звена российских спецслужб. Сейчас хакерские атаки продолжаются — злоумышленники используют целевой фишинг и вредоносные программы. Такое заявление сделал Национальный центр кибербезопасности Великобритании, передает Reuters.

Мы осуждаем эти подлые нападения против тех, кто занимается жизненно важной работой для борьбы с пандемией коронавируса, — заявил директор по операциям NCSC Пол Чичестер.

Кроме того, Российскую Федерацию обвинили в попытке вмешаться в парламентские выборы 2019 года. Представители РФ незаконно получили секретные документы о планируемом соглашении о свободной торговле с США. Важные бумаги впоследствии распространили через социальную медиа-платформу Reddit.

По словам министра иностранных дел Великобритании Доминик Рааба, расследование британского правительства показало, что, когда эти документы получили незначительное внимание, были предприняты дальнейшие попытки продвигать незаконно полученные материалы в интернете перед выборами.

Напомним, в мае в британском Национальном центре кибербезопасности заявили, что хакеры пытались взломать сети британских институтов, которые ищут лекарства от коронавируса. Специалисты предполагали, что за кибератаками могут стоять группировки Россия, Иран и Китай.