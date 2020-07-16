Армянская АЭС. Фото: atomic-energy.ru

https://racurs.ua/n141231-raketnyy-udar-po-armyanskoy-aes-prigrozil-nanesti-azerbaydjan.html

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Ракетный удар по Мецаморской АЭС пригрозили нанести в Министерстве обороны Азербайджана.

К таким действиям в Баку прибегнут, если Армения решит обстреливать стратегические объекты Азербайджана. Поводом стали якобы угрозы армянской стороны ударить по Мингячевирскому водохранилищу. Об этом заявил представитель Министерства обороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы, передает 1news.az.

В то же время армянская сторона не должна забывать, что новейшие ракетные системы, находящиеся на вооружении нашей армии, позволяют с высокой точностью ударить по Мецаморской АЭС, что может стать для Армении причиной великого бедствия, — заявил глава оборонного ведомства.



Как известно, эта атомная электростанция расположена в 37 км на восток от столицы Армении Еревана и в нескольких десятках километров от границы с Турцией.

Напомним, 12 июля на границе Армении и Азербайджана между военнослужащими двух стран разгорелся бой. Азербайджанские военные применили для обстрелов танки и минометы. Власти Армении заявили, что причиной инцидента стала попытка прорыва через границу грузовика армии Азербайджана. В тоже время в Баку возлагают ответственность за первый удар на Ереван.