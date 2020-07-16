Вірменська АЕС. Фото: atomic-energy.ru

https://racurs.ua/ua/n141231-raketnyy-udar-po-virmenskiy-aes-prygrozyv-zavdaty-azerbaydjan.html

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Ракетний удар по Мецаморській АЕС пригрозили завдати у Міністерстві оборони Азербайджану.

До таких дій у Баку вдадуться, якщо Вірменія вирішить обстрілювати стратегічні об'єкти Азербайджану. Приводом стали нібито погрози вірменської сторони вдарити по Мінгячевірському водосховищу. Про це заявив представник Міністерства оборони Азербайджану Вагіф Даргяхли, передає 1news.az.

У той же час вірменська сторона не повинна забувати, що новітні ракетні системи, що знаходяться на озброєнні нашої армії, дозволяють з високою точністю вдарити по Мецаморській АЕС, що може стати для Вірменії причиною великого лиха, — заявив глава оборонного відомства.



Як відомо, ця атомна електростанція розташована за 37 км на схід від столиці Вірменії Єревана і в декількох десятках кілометрів від кордону з Туреччиною.

Нагадаємо, 12 липня на кордоні Вірменії та Азербайджану між військовослужбовцями двох країн спалахнув бій. Азербайджанські військові застосували для обстрілів танки та міномети. Влада Вірменії заявила, що причиною інциденту стала спроба прориву через кордон вантажівки армії Азербайджану. Натомість у Баку покладають відповідальність за перший удар на Єреван.