Зіткнення на кордоні Вірменії та Азербайджану, віддаленому від Карабаху — що відбувається

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Зіткнення на кордоні Вірменії та Азербайджану, віддаленому від Карабаху, після нетривалого затишшя поновилися зранку 16 липня. Баку і Єреван впродовж кількох днів обмінюються взаємними звинуваченнями в обстрілах населених пунктів та провокаціях. Бойові дії на кордоні сусідніх країн почалися ще 12 липня.

За інформацією Баку, загинуло 11 азербайджанських військових (зокрема й генерал-майор). Єреван заявив про чотирьох загиблих та 10 поранених, пише «Ехо Кавказу».

Міноборони Вірменії зазначило, що вірменські підрозділи помітили пересування противника о 4.00 і запобігли спробі диверсійного проникнення.

Після інтенсивного бою противника, котрий зазнав втрат, було відкинуто. Потім о 5.20 азербайджанські підрозділи почали обстрілювати прикордонні села Айгепар, Мовсес, застосовуючи гаубиці Д-30. Обстріли тривають і нині, — стверджують в Єревані.

Там додали, що вогонь з мінометів і гаубиць вівся по прикордонних селах Айгепар і Мовсес. За словами прем'єр-міністра країни Нікола Пашиняна, з вірменської сторони нових втрат немає. Також вірмени повідомили про підбитий азербайджанський танк і знищення вогневих позицій Баку.

У Баку відкидають інформацію про підбитий танк.

Це помилкова інформація. Всі танки азербайджанської армії в строю. Бронетехніки Збройних сил Азербайджану немає на передовій. Азербайджанські танки розташовані на території, яку не може обстріляти противник, — заявив глава прес-служби Міноборони Азербайджану Вагіф Даргяхли.

Водночас агентство Trend повідомляє, що азербайджанські військові збили вірменський безпілотник. Також Баку спростувало інформацію про збитий вірменами азербайджанський дрон.

Фотографії, які розповсюдило Міноборони Вірменії, є фальшивими. Під час проведених досліджень з’ясувалося, що ці фото зняті у 2014 році в Афганістані. Всі БПЛА, котрі перебувають на озброєнні азербайджанської армії, в строю, втрат немає, — цитує видання главу прес-служби Міноборони Азербайджану.

Нагадаємо, між Баку і Єреваном понад три десятиліття триває конфлікт через Нагірний Карабах. На лінії зіткнення в Карабасі і на ділянках кордону між Вірменією і Азербайджаном час від часу відбуваються бойові дії. Однак зараз зіткнення тривають на ділянці кордону, віддаленій від Карабаху — між Товузским районом Азербайджану і Тавушскою областю Вірменії. Починаючи з 12 липня в хід йдуть артилерія, безпілотники та інша військова техніка. У ніч на середу в Баку також відбувся несанкціонований мітинг на підтримку армії і з вимогою оголосити мобілізацію.