Заборонені дистанційні міни окупантів знайшли на Донбасі, фото — СБУ

https://racurs.ua/ua/n141204-zaboroneni-dystanciyni-miny-okupantiv-znayshly-na-donbasi-foto.html

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Окупанти застосовують заборонені міни на Донбасі. Бойовики використовують заборонені міжнародними конвенціями протипіхотні міни ПОМ-2.

Українські військові та СБУ повідомили 16 липня про обстріл з непідконтрольного селища Доломітне поблизу Бахмута у бік житлових будинків селища Новолуганське.

Ворог замінив гранату в РПГ-7 на міну ПОМ-2, яка не вибухнула і не привелась в бойовий стан. ДСНС шукає подібні пастки на прилеглій території.

Цей вид мін заборонений Оттавською конвенцією з 1997 року та виготовляється виключно в Росії. ПОМ-2 має період самоліквідації від 4 до 100 годин (в середньому 23−24 години). Радіус суцільного ураження становить до 16 м, міна спрацьовує у момент, коли людина зачепить одну із чотирьох тонких ниток, завдовжки до 10 м кожна. Існують модифікації міни також і без самоліквідації.

Слідчі Служби безпеки України розслідують факт використання бойовиками неконтактного вибухового пристрою НВУ-П «Охота». Вибухівку виявили поблизу селища Новотошківка Попаснянського району. Ця міна також російського виробництва, а її застосування заборонено Оттавською конвенцією 1997 року.

Міна «Охота» складається з п’яти протипіхотних мін, які приводяться в дію під час реєстрації руху людини через установлені на місцевості сейсмічні датчики. Радіус ураження сягає 30 метрів.

Нагадаємо, що 13 липня на невідомому предметі підірвався біля селища Зайцеве морпіх-розвідник.