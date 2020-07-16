Запрещенные дистанционные мины оккупантов нашли на Донбассе, фото — СБУ

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Ракурс

Оккупанты применяют запрещенные мины на Донбассе. Боевики используют запрещенные международными конвенциями противопехотные мины ПОМ-2.

Украинские военные и СБУ сообщили 16 июля об обстреле из неподконтрольного поселка Доломитное вблизи Бахмута в сторону жилых домов поселка Новолуганское.

Враг заменил гранату в РПГ-7 на мину ПОМ-2, которая не взорвалась и не привелась в боевое состояние. ГСЧС ищет подобные ловушки на прилегающей территории.

Этот вид мин запрещен Оттавской конвенцией с 1997 года и изготавливается исключительно в России. ПОМ-2 имеет период самоликвидации от 4 до 100 часов (в среднем 23−24 часа). Радиус поражения составляет до 16 м, мина срабатывает в момент, когда человек заденет одну из четырех тонких нитей, длиной до 10 м каждая.

Следователи Службы безопасности Украины расследуют факт использования боевиками неконтактного взрывного устройства НВУ-П «Охота». Взрывчатку обнаружили в Попаснянском районе. Эта мина также российского производства, а ее применение запрещено Оттавской конвенцией.

Мина «Охота» состоит из пяти противопехотных мин, которые приводятся в действие при регистрации движения человека с помощью установленных на местности сейсмических датчиков. Радиус поражения достигает 30 метров.

Напомним, что 13 июля на неизвестном предмете подорвался возле поселка Зайцево морпех-разведчик.