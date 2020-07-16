Нового главу Антимонопольного комитета назначила Рада — что известно о Пещанской

https://racurs.ua/n141203-novogo-glavu-antimonopolnogo-komiteta-naznachila-rada-chto-izvestno-o-peschanskoy.html

Ракурс

В Украине — новый глава Антимонопольного комитета. Рада назначила на эту должность Ольгу Пещанскую, ранее занимавшая должность первого заместителя главы АМКУ.

За такое решение проголосовали 255 нардепов, сообщается в трансляции Рады.

44-летняя чиновница является сестрой Светланы Пещанской, которая, по данным СМИ, управляет делами президента Зеленского в Италии, является спонсором партии «Слуга народа» и давней подругой детства главы государства.

Ольга Пещанская стала и.о. председателя АМКУ после отставки Юрия Терентьева, который возглавлял АМКУ с 25 мая 2015 года. СМИ сообщали о том, что его якобы заставил это сделать президент Зеленский. Увольнение экс-главы комитета СМИ связывали со штрафом в 6,5 млрд грн, который Антимонопольный комитет наложил в октябре 2019 года на табачные компании и монополиста-дистрибьютора «Тедис Украина».

Пещанская с сентября 2019 года работала заместителем председателя АМКУ. До этого она с 2004 года по 2015 годы работала на «АрселорМиттал Кривой Рог». Владеет ценными бумагами этого предприятия.

С января по апрель 2016 года Пещанская работала начальником отдела закупок механических материально-технических ресурсов холдинга «Метинвест Холдинг», которым владеют Ринат Ахметов и Вадим Новинский.

В расследовании «Прямого» сообщалось, что сестра нового председателя АМКУ (Светлана Пещанская) управляет делами президента Зеленского в Италии и является спонсором партии «Слуга народа». Она — директор итальянской компании «Сан Томассо», на которую оформлена вилла Зеленского на курорте Форте-дей-Марми.

Кроме того, Светлана Пещанская пожертвовала партии «Слуга народа» 145 тыс грн. В 2019 году она рассказывала журналистам, что знает Владимира Зеленского с детства и росла с ним в одном дворе.

В интервью thePage Ольга Пещанская комментировала информацию о связи ее сестры с Зеленским.