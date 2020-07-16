Нову голову Антимонопольного комітету призначила Рада — що відомо про Піщанську

https://racurs.ua/ua/n141203-novu-golovu-antymonopolnogo-komitetu-pryznachyla-rada-scho-vidomo-pro-pischansku.html

Ракурс

В Україні — новий очільник Антимонопольного комітету. Рада призначила на цю посаду Ольгу Піщанську, яка раніше обіймала посаду першого заступника голови АМКУ.

За таке рішення проголосували 255 нардепів, повідомляється в трансляції Ради.

44-річна чиновниця є сестрою Світлани Піщанської, яка, за даними ЗМІ, управляє справами президента Зеленського в Італії, є спонсором партії «Слуга народу» і давньою подругою дитинства глави держави.

Ольга Піщанська стала в.о. голови АМКУ після відставки Юрія Терентьєва, який очолював АМКУ із 25 травня 2015 року. ЗМІ повідомляли про те, що його нібито змусив це зробити президент Володимир Зеленський. Звільнення екс-глави комітету ЗМІ пов’язували зі штрафом у 6,5 млрд грн, який Антимонопольний комітет наклав у жовтні 2019 року на тютюнові компанії і монополіста-дистриб'ютора «Тедіс Україна».

Піщанська із вересня 2019 року працювала заступницею голови АМКУ. До цього вона з 2004 по 2015 роки працювала на «АрселорМіттал Кривий Ріг». Володіє цінними паперами цього підприємства. З січня по квітень 2016 року Піщанська працювала начальником відділу закупівель механічних матеріально-технічних ресурсів холдингу «Метінвест Холдинг», яким володіють Рінат Ахметов і Вадим Новинський.

У розслідуванні «Прямого» повідомляється, що сестра нового голови АМКУ (Світлана Піщанська) управляє справами президента Зеленського в Італії і є спонсором партії «Слуга народу». Вона — директор італійської компанії «Сан Томассо», на яку оформлена вілла Зеленського на курорті Форте-дей-Мармі.

Крім того, Світлана Піщанська пожертвувала партії «Слуга народу» 145 тис грн. У 2019 році вона розповідала журналістам, що знає Володимира Зеленського з дитинства і росла з ним в одному дворі.

В інтерв’ю thePage Ольга Піщанська коментувала інформацію про зв’язок її сестри із Зеленським.