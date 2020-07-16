Столкновения на границе Армении и Азербайджана — что происходит

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Ракурс

Столкновения на границе Армении и Азербайджана, отдаленной от Карабаха, после непродолжительного затишья, возобновились 16 июля. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями в обстрелах населенных пунктов и провокациях. Боевые действия на границе соседних стран начались еще 12 июля.

По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных (в их числе генерал-майор). Ереван заявил о четырех погибших и 10 раненых, пишет «Эхо Кавказа».

Минобороны Армении заявило, что армянские подразделения заметили передвижение противника в 4.00 и пресекли попытку диверсионного проникновения.

После интенсивного боя противник, понеся потери, был отброшен. Затем в 5.20 азербайджанские подразделения начали обстреливать приграничные села Айгепар, Мовсес, применяя гаубицы Д-30. Обстрелы и сейчас продолжаются, — утверждают в Ереване.

Там отметили, что огонь из минометов и гаубиц велся по приграничным селам Айгепар и Мовсес. По словам премьер-министра страны Никола Пашиняна, с армянской стороны потерь нет. Также армянская сторона сообщила о подбитом азербайджанском танке и уничтожении огневых позиций.

В Баку сообщили, что информация о подбитом танке не соответствует действительности.

Это ложная информация. Все танки азербайджанской армии в строю. Бронетехника Вооруженных сил Азербайджана не на передовой. Азербайджанские танки находятся на территории, которую не может обстрелять противник, — заявил глава пресс-службы Минобороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы.

При этом агентство Trend сообщает, что азербайджанские военные сбили армянский беспилотник. Также в Баку опровергли информацию о сбитом армянами азербайджанском дроне.

Фотографии, которые распространило Минобороны Армении, являются фальшивыми. В ходе проведенных исследований выяснилось, что эти фото сняты в 2014 году в Афганистане. Все БПЛА, находящиеся на вооружении азербайджанской армии, в строю, потерь нет, — цитирует издание главу пресс-службы Минобороны Азербайджана.

Напомним, между Баку и Ереваном много лет продолжается конфликт из-за Нагорного Карабаха. На линии соприкосновения в Карабахе и на участках границы между Арменией и Азербайджаном время от времени происходят вооруженные столкновения. Однако сейчас столкновения идут на участке границы, отдаленной от Карабаха — между Товузским районом Азербайджана и Тавушской областью Армении. Начиная с 12 июля в ход идут артиллерия, беспилотники и другая военная техника. В ночь на среду в Баку состоялся несанкционированный митинг в поддержку армии и с требованием объявить мобилизацию.