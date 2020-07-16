Первый президент Леонид Кравчук. Фото: EPA

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Леонид Кравчук, первый президент Украины, пристыдил народных депутатов Верховной Рады девятого созыва из-за их поведения и отсутствия политической культуры отношений.

Кравчук сравнил современный парламент со столичным Бессарабским рынком. Такое заявление он сделал 16 июля во время торжественного заседания по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины. Об этом шла речь в трансляции парламентского заседания.

По его словам, в это непростое для Украины время неприемлемыми являются скандалы в парламентском зале — оскорбления, драки и политические манипулирования. Также Кравчук добавил, что некоторые нардепы нарушают закон и Конституцию. Он призвал Зеленского привлечь таких политиков к ответственности.

Иногда, когда наблюдаешь риторику некоторых депутатов, некоторых политиков, то складывается грустное впечатление, что находишься на Бессарабке. Оскорбления, невежество, неточность формулировок и даже маленькие уловки недопустимы на этом фоне больших задач, которые стоят перед Украиной, поэтому я обращаюсь с большой просьбой подумать о политической культуре нашей жизни, — отметил первый президент.

Также на торжественном заседании ВРУ выступил и выдающийся украинский ученый, академик Игорь Юхновский, который обратился к президенту Владимиру Зеленскому.

Господин президент, пусть ваш украинский язык станет родным для вас и вашей семьи, от вас он распространится на ваших соратников и на всю страну. Украинский язык украинского государства — основа украинского государства. Кто против этого — государственный преступник, — отметил он.

Также академик призвал главу государства не позволить занижать авторитет предыдущих президентов и добавил, что «бывший президент может стать вашим советником и опорой». Также он призвал Зеленского не бояться воевать за украинскую землю.

Напомним, президент Владимир Зеленский на торжественном заседании Рады заговорил об агрессии России в Украине и стремлении вернуть все оккупированные территории.